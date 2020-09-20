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(ÖZEL) Burak Çukurova: Türkiye'nin Sebastien Loeb'ü olursak mutlu oluruz

DHA

(ÖZEL) Burak Çukurova: Türkiye'nin Sebastien Loeb'ü olursak mutlu oluruz


''Aytemiz'i en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz''
''Aytemiz'in bize verdiği destek çok değerli''
''Tüm güvenlik önlemleri alındığı için bir sıkıntı yok''
''Bir yarışın bütçesi yaklaşık 70 bin Euro''
''Önümüzdeki yıllarda desteğin artarak Aytemiz adına bir ralli takımının kurulması söz konusu''
''Sebastien Loeb, gelmiş geçmiş en büyük pilot''
''Türkiye'nin Loeb'ü olursak mutlu oluruz diye düşünüyoruz ve o şekilde hedeflerimize devam ediyoruz''
''Son 3 senedir burada en iyi Türk oluyorsak bunun da sebebi detaylı düşünmek, iyi organize olmak''Mustafa AKIN Gökhan HEBEPCİ / MARMARİS (Muğla), (DHA) Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştiren 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5'inci yarışı olan Türkiye Rallisi, bugün sona erecek.
2019 Türkiye Ralli Takımlar Şampiyonu BC Vision Motorsport'un ekipleri, 2017 ve 2018 Türkiye Ralli Şampiyonu Burak Çukurova ve co-pilotu Burak Akçay ile takıma yeni katılan deneyimli genç pilot Buğra Banaz ve co-pilotu Gürkal Menderes ikilisi Skoda Fabia R5 ile mücadele ediyor.
2017 yılından bu yana Motorcu Dostu İstasyon, Motorcu Dostu Trafik, Karavan Dostu, Yolların Efendisi gibi projeleri ile trafikte seyahat eden farklı tipteki tüm araç kullanıcılarının hayatına dokunan Aytemiz, WRC Türkiye Rallisi'nde yarışan BC Vision Motorsport takımına sponsor oldu.
BC Vision Motorsport takım pilotu Burak Çukurova, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, Aytemiz'in verdiği desteğin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. Çukurova, Sebastien Loeb'ün ise dünyanın gelmiş geçmiş en büyük ralli pilotu olduğunu belirterek, ''Türkiye'nin Loeb'ü olursak mutlu oluruz diye düşünüyoruz ve o şekilde hedeflerimize devam ediyoruz'' dedi.
''AYTEMİZ'İ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ''
Takımların gelişmesinde ve motor sporlarının ileri gitmesinde sponsorların maddi ve manevi çok önemi olduğunu dile getiren Burak Çukurova, ''O yüzden Aytemiz'in de bize verdiği destek çok değerli. 2020 yılında böylesi büyük bir organizasyonda Aytemiz sponsorluğunda yarışıyoruz. O yüzden çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah uzun dönemde bu birlikteliğimiz büyüyerek devam eder. Sonuçta gelişmeler son dakikada belli oldu ama gerçekten çok keyifli devam ediyor. Şu anda Dünya Ralli Şampiyonası'nda 70 kişinin içerisinde genel klasmanda 16'ncı, kendi klasmanımızda ise 5'inci gidiyoruz. Her şey yolunda, iyi gidiyor. İnşallah en iyi şekilde finişe gelerek Aytemiz'i en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz'' diye konuştu.
''TÜM GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDIĞI İÇİN BİR SIKINTI YOK''
Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye'de 3 yıldır yapıldığını ve bu süre boyunca da en iyi Türk ekip olduklarını ifade eden Çukurova, şunları söyledi:
''Hem de genel klasmanda 14-15'inci olduk ki bu bir Türk ekip için büyük bir başarı. Pandemi döneminde ralli şampiyonası dünyada durdu ve 2 hafta önce Estonya ile başladı. Onun akabinde de Türkiye Rallisi sezonun 5'inci yarışı olarak devam ediyor. Yaklaşık olarak 20 küsur yabancı ekip var. Onun dışında da 45 civarı yerli ekip var. Pandemi dönemi çok zorlu oldu ama ne kadar zorlu da olsa bu sporu yapmak dünyada çok değerli. O yüzden pandemi dönemi de olsa 130 sporcu bu yarışta hep beraberiz. Tüm önlemleri alarak, maskesinden tutun el dezenfektanına, el teması olmadan tamamen uzaktan haberleşerek süreci devam ettirip ki yarış öncesi Kovid testlerinin hepsini oluyoruz. Yarış sonrası da oluyoruz ki eğer bir kişide bile pozitif çıksa komple takım yarışa katılamıyor. Burada herkes negatif çıktıktan sonra yarışa katılabiliyorsunuz, servis alanını kullanabiliyorsunuz. Tüm güvenlik önlemleri alındığı için bir sıkıntı yok."
''BİR YARIŞIN BÜTÇESİ YAKLAŞIK 70 BİN EURO''
Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışmanın çok ciddi bütçeler gerektirdiğinin altını çizen Burak Çukurova, ''Bir yarışın bütçesi yaklaşık 70 bin Euro gibi. 70 bin Euro dediğimiz de bugün korkunç rakamlar. Ama biz Türkiye'de olduğu için bu yarışa katılmamız gerekiyor. Motor sporlarının devamı için ve burada olunabilmesi Aytemiz'in büyük katkıları ile olan bir şey. İyi ki destek oldular bize. Destek oldukları için biz buradaki yarışta mücadele edebiliyoruz. Ama önümüzdeki yıllarda desteğin artarak Aytemiz adına bir ralli takımının kurulması söz konusu. Umarım bu gelişmeleri de beraber yaşarız ve Türkiye çok önemli büyük bir ralli takımı kazanmış olur diye ümit ediyoruz'' şeklinde konuştu.
''SEBASTIEN LOEB, GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK PİLOT''
Dünyaca ünlü ralli pilotu Sebastien Loeb ile 14 senedir yarıştığını anlatan Çukurova, Fransız pilotun gelmiş geçmiş en büyük dünya ralli şampiyonası pilotu ve dünya ralli şampiyonu olduğunu vurgulayarak, ''Gelmiş geçmiş en büyük pilot bana göre, sebebi de 9 kere dünya ralli şampiyonu oldu. Bu yarış için de belki jübilesi diyebiliriz, son yarışı olabilir bu sene. Ama ona rağmen genel klasmanda 3'üncü gidiyor. Çok büyük bir insan, çok önemli bir pilot. Onunla aynı parkurda yarışabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Sonuçta gerçekten öyle dünya şampiyonları ile bir arada olabilmek onu görebilmek çok değerli bizim için. Geçtiği parkurdan biz de geçiyoruz ve kendimizi kıyaslama şansımız oluyor. Tabii ki biz bir Sebastien Loeb değiliz ama biz de Türkiye'nin Loeb'ü olursak mutlu oluruz diye düşünüyoruz ve o şekilde hedeflerimize devam ediyoruz'' dedi.
''SON 3 SENEDİR BURADA EN İYİ TÜRK OLUYORSAK BUNUN DA SEBEBİ DETAYLI DÜŞÜNMEK, İYİ ORGANİZE OLMAK''
2017-2018 yıllarında Türkiye Ralli Şampiyonası'nda şampiyonluk elde ettiklerini hatırlatan Burak Çukurova, ''Son 3 senedir ise takımlar şampiyonuyuz. Ben burada tek başıma bir şey yapmıyorum. Yanımda co-pilotum var, takımımda çok değerli insanlar var. Bu iş bir takım sporu, tek başına benim veya co-pilotumun yeteneği bir şey ifade etmiyor. Otomobil çok iyi olacak, takımdaki diğer kişiler, herkes kusursuz olursa, bütün dişliler kusursuz çalışırsa o zaman başarı geliyor. Diğer türlü takım çok iyi olur, siz kötü olursanız da olmaz. Mekanik bir tane cıvatayı bile düzgün sıkmasa, yağı koymayı unutsa, benzini yeteri kadar doldurmasa büyük sıkıntı olur. O yüzden de bütün dişlilerin düzgün çalışması gerekiyor. Çok şükür biz de son 3 senedir burada en iyi Türk oluyorsak bunun da sebebi detaylı düşünmek, iyi organize olmak'' şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Burak Çukurova'nın açıklamaları
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DHA-Spor Türkiye-Muğla Mustafa AKIN Gökhan HEBEPCİ
2020-09-20 11:31:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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