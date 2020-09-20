Lokman Hekim Fethiye'nin acelesi yok



FETHİYE, (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yabancı transferinde aceleci davranmayacak. Türkiye Basketbol Ligi için kurduğu kadrosunda yabancı olarak yalnız geçen sezondan Erick Neal bulunan Muğla temsilcisi, haftaya 27 Eylül Pazar günü zorlu Pınar Karşıyaka deplasmanında çıkacağı Süper Lig'deki ilk maçı öncesi arayışa geçti. Transfer yapmış olmak için hareket etmeyeceklerini söyleyen antrenör Alkım Ay, "Fazla zamanımız olmadığı için Avrupa'yı bilen yabancıları tercih edeceğiz" diye konuştu.

"Sezonun ilk dört maçını, Avrupa kupalarında mücadele eden Pınar Karşıyaka, Galatasaray, Fenerbahçe ve Bursaspor gibi güçlü rakipler ile oynayacağız" diyen Ay, "Bu fikstürü bir avantaj olarak değerlendiriyoruz çünkü gerçek rakiplerimizle karşılaşmak için zamanımız olacak. Yabancı transferinde aceleci değil, sağlam ve doğru adımlar atmak için çalışıyoruz. Yerli kadromuzu kurarken Süper Lig olasılığını da öngörerek hareket etmiştik. Yerli takviye yapabiliriz ama amacımız yola çıktığımız oyuncularla sezonu tamamlamak. Hafta içinde iki yabancı transferini gerçekleştirebiliriz" açıklamasını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2020-09-20 13:24:51



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