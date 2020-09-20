Dalaman’da orman yangını Muğla’nın Dalaman ilçesinde yıldırımdan kaynaklı olduğu değerlendirilen orman yangını başladı.

DalamanFethiye karayolu üzerinde yıldırımdan çıktığı tahmin edilen orman yangını başladı.
Dalaman ilçesi Atakent Mahallesi mevkiinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan ekipler müdahale ediyor.
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