Dalaman'da orman yangını

Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Dalaman-Fethiye Karayolu'nun Göl mevkisindeki ormanlık alanda, saat 13.30 sıralarında orman yangını başladı. Kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alandaki yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, 6 arazöz, 1 kepçe ve 40 orman işçisi sevk edildi. Muğla'nın Dalaman ilçesinden 2 ve Ortaca ilçesinden 1 itfaiye aracı da söndürme çalışmalarına destek verdi.
Elektrik tellerinin birbirine değmesi sonucu çıkan kıvılcımın neden olduğu sanılan yangında, alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Dalaman Ercan KAYLI
2020-09-20 15:21:16
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