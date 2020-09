Dünya Ralli Şampiyonası sona erdi

Red Bull sporcusu Elfyn Evans 2:43:02:7'lik derecesi ile birinci olduMustafa AKIN Gökhan HEBEPCİ / Marmaris (Muğla), (DHA) Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 5'inci yarışı Türkiye Rallisi, sona erdi.

19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla 18-20 Eylül tarihlerinde 707 kilometrelik parkurda 12 özel etapta büyük çekişmeye sahne olan organizasyon Marmaris'te düzenlendi. Red Bull sporcusu Elfyn Evans 2:43:02:7'lik derecesi ile Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 5'inci yarışı Türkiye Rallisi'ni birincilikle tamamladı. Toyota Gazoo WRT takımı adına yarışan Evans, kariyerinin üçüncü Dünya Ralli Şampiyonası zaferini de elde etti. Diğer Red Bull sporcularından Thierry Neuville 2:43:37:9'luk derecesi ile ikinci, Sebastien Loeb ise 2:44:02:1'lik derecesi ile üçüncü oldu.

Asparan'da yer alan servis parkta Muğla Valisi Orhan Tavlı ve TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın katılımıyla düzenlenen kapanış seremonisi ve ödül töreninde dereceye giren dünyaca ünlü ralli pilotlarına ödülleri verildi.

WRC2 kategorisinde Türk takımı Toksport WRT adına Skoda Fabia R5 ile yarışan İsveçli Pontus Tidemand-Patrick Barth, 2:56:02:4'lük derecesiyle birinciliğin sahibi olurken, WRC3 kategorisinde Polonya'dan Katejan Kajetanowicz-Maciej Szczepaniak, 2:55:38.2'lik derecesiyle Skoda Fabia R5 ile zafere ulaşan ekip oldu.

EN HIZLI TÜRK PİLOT YAĞIZ AVCI

Citroen C3 R5 ile yarışan 5 kez Türkiye Ralli Şampiyonu Red Bull sporcusu Yağız Avcı ve co-pilotu Onur Vatansever de WRC3 kategorisinde 3:02:53.8'lik derecesiyle üçüncü olarak podyumda yer aldı.

Türkiye Rallisi, aynı zamanda 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası'na da ev sahipliği yaptı. 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası 1'inci ve 2'nci ayağı olarak değerlendirilen rallide, Red Bull sporcusu Yağız Avcı-Onur Vatansever ekibi her iki yarışta da ilk sırada yer alarak şampiyonaya hızlı bir giriş yaptı.

Toksport WRT takımı adına Skoda Fabia R5 ile yarışan Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz her iki yarışı da ikinci olarak tamamlarken, üçüncülüklerde Skoda Fabia R5 ile yarışan BC Vision Motorsport ekibi Burak Çukurova-Burak Akçay yer aldı.

2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 5'inci yarışı Türkiye Rallisi'nde dereceye giren sporcular şöyle:

WRC

Elfyn Evans 2:43:02.7

Thierry Neuville 2:43:37.9

Sebastien Loeb 2:44:02.1

WRC2

Pontus Tidemand 2:56:02.4

Adrien Faourmaux 2:57:45.3

Eyvind Brynildsen 4:04:27.1



WRC3

Katejan Kajetanowicz 2:55:38.2

Marco Bulacia 2:57:49.1

Yağız Avcı 3:02:53.8 EREN ÜÇLERTOPRAĞI: ÇOK BAŞARILI BİR ORGANİZASYONU GERİDE BIRAKTIK

