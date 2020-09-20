Dalaman yangın söndürüldü Muğla’nın Dalaman ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını orman ve itfaiye ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesi ile söndürüldü.

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DalamanFethiye karayolu üzerinde yıldırımdan çıktığı tahmin edilen orman yangını orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Dalaman ilçesi Atakent Mahallesi mevkiinde öğle saatlerinde başlayan orman yangınına havadan 2 helikopter, karadan orman ve büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Orman ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası yangın kontrol altına alındı ve yanan sahada soğutma çalışması başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.