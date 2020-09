Datça'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

Mehmet ÇİL / DATÇA, (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, pandemi nedeniyle bu yıl bireysel ve küçük gruplar halinde yapıldı.

Datça Cumhuriyet Meydanı'nda saat 16.00 sıralarında, sosyal mesafe kuralına dikkat ederek bir araya gelen bir grup kadın, çiçeklerle süsledikleri bisikletlerinin üzerinde tur atıp, "Arabadan in, bisiklete bin" sloganı attı. Etkinliğe katılan kadınlar, daha sonra ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar dağılarak pedal çevirdi. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na katılan kadınlar adına konuşan Ümit Kırcali (62) bu yıl pandemi nedeniyle toplu tur ve toplu eğlence yapamadıklarını söyledi. Kırcaali, "Amacımız farkındalık yaratmak. Kadınlar senede bir gün değil, her hafta pazar günleri bisiklete binmek istiyor. Pandemi, ulaşımda bisikletin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. 'Arabadan in, bisiklete bin' bizim mottomuz. Seneye, koronavirüssüz günlerde çok daha kapsamlı etkinliklerde buluşmayı ümit ediyoruz" dedi.

Etkinliğe yürüme 72 yaşındaki Remziye Ülker Efcan'ın engelli yürüteci ile katılması dikkat çekti. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2020-09-20 18:00:34



