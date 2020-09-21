Marmaris'e WRC'de tam not



MARMARİS, (DHA)Dünya çapındaki en prestijli yarış organizasyonlarından Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) koronavirüs pandemisine rağmen üst üste üçüncü kez ev sahipliği yapan Marmaris, dev ralliden alnının akıyla çıktı.

Bütün dünyayı aylarca kilitleyen pandemi nedeniyle Monte Carlo, İsveç ve Meksika'daki rallilerle başlayan WRC'de sezon mart ile eylül arasında yapılamazken, bu ay başında Estonya Rallisi'yle yeniden start alan organizasyon, Marmaris'teki kusursuz Türkiye Rallisi'yle devam etti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Marmaris'te 19 ülkeden 130 ünlü sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla 18-20 Eylül tarihlerinde, 707 kilometrelik parkur, 12 özel etapta düzenlenen Türkiye Rallisi, başarılı organizasyonuyla alkış aldı.

Red Bull sporcusu Elfyn Evans'ın 2:43:02:7'lik derecesi ile birincilikle tamamladığı dev ralli, Marmaris ve çevresinin cennet koylarını tüm dünyaya canlı yayınlarla tekrar tanıtırken, ülkemiz pandemi döneminde, pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen organizasyonu aksaksız tamamladı. Sert etaplarda oldukça zorlanan pilotlar, ralli sonrası Türkiye'den memnun ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Marmaris

2020-09-21 11:51:19



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