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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatalı basım 50 liraya 20 bin lira istiyor

İHA

Hatalı basım 50 liraya 20 bin lira istiyor

Muğla’nın Ortaca ilçesinde 37 yaşındaki işçi Selami Taşbaş, alışveriş sırasında eline geçen hatalı basılmış 50 liralık banknotu, koleksiyon değeri olduğu düşüncesiyle satışa çıkardı.
Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan Taşbaş, 50 liralık banknotun sağ üst köşesinde yer alan ‘0' rakamının çıkmadığını fark edince parayı bankaya inceletti. Paranın sahte olmadığı, hatalı basım olduğu anlaşılınca internette araştırma yapan Taşbaş, koleksiyoncuların hatalı para basımlarına ilgi duyduğunu öğrendi. Banknotun koleksiyon değeri olduğunu düşünen Taşbaş, 50 lirayı 20 bin liradan satışa çıkardı.
Taşbaş, yaptığı açıklamada; ‘Bankadan birkaç tane 50 lira çekmiştim. Daha sonra alışveriş yaparken parayı kasiyere uzatırken fark ettim. Hemen değiştirdim. Başka elli lira ile ödeme yaptım. Daha sonra yaptığım araştırmada 50 liralarda hatalı basım olduğunu ve koleksiyon değeri olduğunu öğrendim. Parayı banka da incelettim. Sahte değilmiş. Paranın sol köşesinde de yarım kalmış şekilde sıfır var. Ayrıca üç nokta var. Bende bu paraya 20 bin lira istiyorum’ dedi.
Taşbaş, koleksiyoncuların paraya ilgi göstermesini beklediğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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