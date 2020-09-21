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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ören narenciyesini kurtaracak mücadele

İHA

Ören narenciyesini kurtaracak mücadele

Milas Ziraat Odası, ücretsiz danışmanlık hizmeti ve feromon tuzağı desteği ile Ören’de narenciye üretimi yapan çiftçilere Akdeniz meyve sineğiyle biyoteknik mücadele desteği sağlıyor.
Turizminin yanı sıra tarımsal üretimle de Milas’ta başı çeken Mahallerden olan Ören’de, yaygın olarak yetiştirilen narenciyeyle ilgili en büyük zararlılarından olan Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele çalışmaları başlatıldı. Milas Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milas Ziraat Odası ve Ören Mahalle Muhtarlığı işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, öncelikle Ören’de teknik gezi gerçekleştirilerek, zararlı sayım tuzakları asılarak çiftçiler bilinçlendirildi.
Ardından Milas Ziraat Odası tarafından sağlanan destekle narenciye yetiştiricilerine Akdeniz meyve sineğine karşı biyoteknik mücadelede kullanılan özel tuzaklar dağıtıldı ve tuzakların kullanımı anlatıldı.

"Toplu mücadele önem taşıyor"
Tuzak dağıtımı sırasında tuzakların verimli kullanımı için çiftçileri uygulamalı olarak bilgilendiren Milas Ziraat Odası’nda görevli ziraat mühendisleri Yusuf Ören ve Abdullah Öz, turunçgillerde büyük zarara neden olan Akdeniz meyve sineği ile toplu mücadelenin önemine dikkat çekti. Ören Muhtarı Bekir Keser ve MİZO Ören Temsilcisi Mehmet Kuray ile çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirilen tuzak asım etkinliğinde bilgi veren ziraat mühendisleri, “Milas ve çevresinde narenciye bitkisinin ana zararlısı olan ceratitis capitata (Akdeniz Meyve Sineği) zararlısı, bilinçli mücadele gerektiren bir zararlıdır. Vuruk tespitinin ardından biyoteknik mücadele olarak gerçekleştirdiğimiz feromon tuzakları meyve ağaçlarının güney doğu cephelerine asılmalı. Bu tuzaklar ilaçsız bir şekilde zararlıyı yok ederek narenciye üretiminde kalite ve verim düşününü engelleyecektir. Ancak bu mücadelede esas olan çiftçilerimizin toplu şekilde hareket etmesidir.” diyerek, narenciye üretiminde sulama ve besleme konularında da çiftçileri bilgilendirdi.

“Mücadeleyi yaygınlaştırmamız gerekiyor”
Ören narenciyesinin pazarda aranan bir ürün olduğuna dikkati çeken Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, narenciye üretiminde karşılaşılan Akdeniz meyve sineği zararlısıyla mücadeleye tam destek verdiklerini ifade ederek, mücadelenin yaygınlaştırılması çağrısında bulundu.

"80 yıl önce toprakla buluştu"
Ören’deki tarımsal arazilerin sulamaya ihtiyacı olduğunu hatırlatan Ören Muhtarı Bekir Keser, sulama sorunu çözüldüğü takdirde Ören’de ürün deseninin de veriminin de artacağını belirtti.
Ören’de 1940’lı yıllarda narenciye üretiminin başladığını anlatan Muhtar Keser, özellikle Ören mandalinasının pazarda rağbet gördüğünü belirterek, “Rahmetli dedem Keleş bu işin öncüsüdür. Daha sonra bu bölgeye sağlık görevlisi olarak gelen rahmetli sağlıkçı Cavit Tekin narenciye üretiminin öncüsü olmuştur. O yıllarda dikilen ağaçlar halen hayattadır. O dönemde üretilen narenciye Milas’ta tüketildiği gibi Çanakkale’ye kadar gittiği olmuştur. Hatta bu sürecin sonunda doğal bir şekilde ‘Ören mandalinası’ markası oluşmuştur. Şuan çiftçilerimize narenciye üretiminde destek sağlamak için Muğla Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Barış Saylak’a, Milas Tarım ve Orman Müdürlüğümüze, Milas Ziraat Odası Başkanımız İsmail Atıcı’ya çağrıda bulunduk. Sağ olsunlar Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Ziraat Odamız çiftçilerimize destek sağlıyor. Amacımız Ören’de narenciye üretimini bilinçli şekilde sürdürerek, ürünümüzün kalite ve verimini artırmaktır. Tüm destekler için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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