Muğla'da 17 kaçak göçmen kurtarıldı

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Ali Gündoğan/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Eylül 17.30 sıralarında Marmaris ilçesi Kızıl Burun açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisine ulaştı. İhbar üzerini bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan unsurlarınca Türk Kara sularına bırakılan can salı içerisindeki 11 kaçak göçmen kurtarıldı.

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 20 Eylül 01.25 sıralarında Muğla ili Bodrum ilçesi Karaada açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye uluşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan lastik bot içerisindeki 6 kaçak göçmen kurtarıldı. Göçmenler, Sahil Güvenlik Botuyla kıyıya çıkartıldı.

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Merkez Ali GÜNDOĞAN

2020-09-21 20:34:05



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