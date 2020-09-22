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Muğla Büyükşehir’den ağaç hassasiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Limanı Altyapı çalışmalarında 8 adet palmiye ve 1 adet kauçuk ağacını kara ve deniz yolu ile taşıyarak farklı alanlara dikti.

İHA

Muğla Büyükşehir’den ağaç hassasiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Limanı Altyapı çalışmalarında 8 adet palmiye ve 1 adet kauçuk ağacını kara ve deniz yolu ile taşıyarak farklı alanlara dikti.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Muğla’nın Bodrum ilçesinde Büyükşehir Belediyesinin alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.
Bodrum Yat Limanı’nda yapılan elektrik, mekanik, yangın alt yapı imalatları, yürüyüş alanları ve oyun grupları çalışmaları tamamlandı ve vatandaşların hizmetine sunuldu. Bu çalışmalar sırasında altyapı çalışmalarının yapılabilmesi için limandan 8 adet palmiye ve 1 adet kauçuk ağacı söküldü.
Kara ve deniz yolu ile büyük bir hassasiyet ile taşınan ağaçlar farklı alanlara dikilerek ağaçların tekrar toprakla buluşması sağlandı. Sökümü yapılan ağaçlardan 6 adet palmiye Mumcular Menderes Bulvarı refüjüne, 1 adet palmiye Bodrum Limanı’na, 1 adet kauçuk ağacı da Milas Kırcağız şantiye alanına dikildi.
Feribotla ağaç taşındı
Bodrum Limanı’ndan sökülen 14 metre uzunluğundaki palmiye ağacı deniz yolu ile feribotla daha sonra da karayolu ile taşınarak Bodrum otogarına getirildi ve dikimi gerçekleştirildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Bodrum Yat Limanı düzenlemesi sırasında yapılan altyapı imalatları sırasında limanda bulunan ağaçların zarar görmemesi için büyük çaba harcandı. 8 adet palmiye ve bir kauçuk ağacı farklı alanlarda toprakla buluşturuldu. Özellikle 14 metre uzunluğundaki palmiye ağacının BodrumDatça feribotu ile taşınması ve yeni dikileceği alana götürülmesi çalışmayı izleyen vatandaşların da büyük ilgisini çekti. 14 metre uzunluğundaki palmiye ağacı Bodrum’da yapımı tamamlanan yeni otogara dikildi. Çevre hassasiyeti içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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