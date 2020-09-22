4 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen lastik bot içindeki 4 sığınmacı kurtarıldı.

Sabah saatlerinde Muğla’nın Marmaris ilçesi Bozburun Yarımadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede lastik bot içinde 4 düzensiz göçmen buldu. Düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarılırken, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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