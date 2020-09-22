Tekneden atılan işaret fişeyi adayı yaktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla ), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tekneden atıldığı iddia edilen işaret fişeği, makilik alana düşünce yangın çıktı. Yangın vatandaşların müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, 14.30 sularında Bodrum'un fiyatları ile gündeme gelen gelen dünyaca ünlü Türkbükü Mahallesi'nde bulunan Büyükada'da çıktı. İddiaya göre lüks bir tekneden atılan işaret fişeği makilik alana düşünce yangın çıktı. Alevleri gören tekne yat kaptanları ve çalışanları olay yerine giderek yangın tüpleri ile müdahele etti. Otluk ve çalılık alanda çıkan yangın vatandaşların yoğun uğraşları sonucu 1 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-09-22 19:46:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.