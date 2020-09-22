Muğla'da 4 kaçak göçmen kurtarıldı

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Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 4 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 05.30 sıralarında Marmaris ilçesi Bozburun Yarımadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisine ulaştı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan sahil güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salı içerisindeki 4 kaçak göçmen kurtarıldı. Göçmenler, sahil güvenlik botuyla kıyıya çıkartıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-09-22 20:23:06



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