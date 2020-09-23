İhtiyaç sahibi öğrenciler için bilgisayar ve tablet kampanyası

Muğla'nın Ortaca ilçesinde uzaktan eğitim alabilmesi için gerekli bilgisayar yada tableti olmayan öğrencilerin mağduriyetini giderebilmek amacıyla ‘Yok’un Yükünü Paylaşıyoruz’ sloganıyla kampanya başlatıldı. Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçede gerekli araçlara sahip olmadığı için eğitimden uzak kalan öğrenciler tespit edildi. Kampanyanın tanıtımı için hazırlatılan afiş ve broşürler vatandaşlara dağıtıldı. Destek vermek isteyen vatandaşların, ortaca@48meb.gov.tr internet adresi ile 0 252 280 50 74 ve 0 531 346 36 99 numaralı telefonlardan kampanyaya katılabilecekleri bildirildi.

Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyit Kavak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mart ayı itibariyle bütün dünyayla birlikte Türkiye’yi de içine alan salgın sebebiyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildiğini hatırlattı. Yeni dönemde eğitimin ağırlıklı olarak uzaktan devam ettiğini söyleyen Kavak, imkan farklılıkları nedeniyle her çocuğun eşit şart ve olanakta eğitime ulaşamadığını belirtti.

Öğrencilere destek olmak için ülke genelinde birçok kampanyanın gündeme geldiğini ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Kavak, “İlçemizde şu ana kadar tablet, bilgisayar ve internet erişimi olmayan 725 öğrenci tespit edildi. Bu çocuklarımızın uzaktan eğitime uzak kalmaması, diğer yaşıtlarıyla birlikte eşit şartları paylaşabilmeleri adına Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan’ın öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce ‘Yok’un Yükünü Paylaşıyoruz’ adlı kampanya başlatıldı” ifadelerini kullandı.

Kampanya ile öğrencilerin mağduriyetini gidermeyi hedeflediklerini dile getiren Kavak, “Öğrencilerimizin eğitimde çevirim içi olmasını planlıyoruz. Yaşadığımız toplumda çocuğun gelişimine olumlu katkılar sağlayabilecek ortamların oluşturulabilmesi ve çıkacak sorunların önlenmesi ancak her birimizin sorumluluk bilinciyle elini taşın altına koymasıyla gerçekleşebilir. Uzatacağımız eller çocuklarımızın yüzlerine gülümseme, yarınlarına ışık olarak yansıyacaktır" dedi.



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