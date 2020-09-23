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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocadere’de temizlik çalışması sona erdi

İHA

Kocadere’de temizlik çalışması sona erdi

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde bulunan 43 kilometre uzunluğundaki Kocadere’de Devlet Su İşleri tarafından 4 ay önce başlatılan temizlik çalışması sona erdi.
Ören Mahalle Muhtarı Bekir Keser’in başvurusu üzerine Haziran ayı içerisinde Kocadere’de Devlet Su İşleri tarafından Haziran ayı içerisinde başlatılan temizlik çalışması sona erdi. 4 ay süren, 3 adet D 8 tipi dozerle yapılan, her gün hemen hemen neredeyse 1 ton mazotun harcandığı çalışma kapsamında 4 bin 300 metre temizlik, bin 500 metre ise ıslah çalışması yapıldı.
"Yeraltı Barajı için de çalışma var"
Tarım arazilerinin ve yerleşim alanlarının taşkından korunması amacıyla çalışmanın yapıldığını belirten Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, “Yeraltı barajları kapsamında Ören Mahallesi Kocadere üzerinde yeraltı barajı yapılması için sondaj çalışması da yapıldı. Bu konuyla ilgili de teknik değerlendirme ve çalışmalar devam ediyor. Sonuçlara göre dere yatağı içerisine yeraltı barajı yapılabilecek. Böylelikle Ören’in tarımsal üretimi için ihtiyaç duyulan su karşılanmış olacak” dedi.
Yapılan çalışma kapsamında Toplu Konut Caddesi üzerinde bulunan eski dere yataklarının da temizlendiğini ifade eden Ören Mahalle Muhtarı Bekir Keser ise, “Temizlik çalışmasında desteği, katkısı, emeği olan tüm kurum yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Kocadere’de denize kadar olan mesafede çalışma yapıldı. Bu çalışma daha önce yaşadığımız taşkınların da inşallah önüne geçmiş olacak” dedi.
"Bölge Müdürü İlter'den ziyaret"
Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Göktuğ İlter, Bölge Müdür Yardımcıları İnan Gündüz, Nevzat Tatar, 213 Muğla Şube Müdürümüz Mehmet İskender, ilgili teknik heyet geçtiğimiz günlerde, Kocadere’de incelemelerde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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