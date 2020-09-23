Çöpler elektriğe dönüşüyor Muğla Büyükşehir Belediyesi 5 Katı Atık Düzenli Depolama tesisine kurduğu Biokütle enerji tesisi ile bugüne kadar 51 Milyon 723 bin 585 kilowatt, yaklaşık 215 bin hanenin tükettiği elektriği üretti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde Fethiye, Ortaca, Milas, Menteşe ve Marmaris Katı Atık Düzenli Depolama tesislerine toplam 15 megawatt kurulu güce sahip biokütle enerji tesisi kurdu.

2018 Kasım ayından itibaren farklı zamanlarda devreye alınan tesislerle 51 Milyon 723 bin kilowatt elektrik üretildi. 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik üretimi 250 kilowatt olarak hesaplandığında yaklaşık 215 bin hanenin bir aylık elektrik üretimi çöpten sağlanmış oldu.

2018 Kasım ayından itibaren farklı zamanlarda devreye alınan tesislerden Menteşe Katı Atık Düzenli depolama tesisi 9 Milyon 215 bin kilowatt, Marmaris 17 Milyon 547 bin kilowatt, Fethiye 17 Milyon 547 bin kilowatt, Ortaca 5 Milyon 361 bin kilowatt, Milas 2 Milyon 410 bin kilowatt elektrik üretti. Ayrıca Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri’nde oluşan 26 Milyon 142 bin 802 metreküp metan gazı elektrik üretiminde kullanılarak atmosfere salınımı engellendi.

Başkan Gürün; “Muğlamızın yeşiline, mavisine yani geleceğe yatırım yapıyoruz”

Doğal ve eşsiz güzelliklerin şehri Muğla’nın geleceğe korunarak miras bırakılması gerektiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bu nedenle yeşile, maviye, çevreye yani geleceğe yatırım yaptıklarını belirtti. Başkan Gürün; “Karia, Likya medeniyetleri ve birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış Muğla doğal güzellikleri ile de dünyanın ve ülkemizin çekim merkezi. Yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz Muğlamızı korumak ve koruyarak geleceğe taşımak için projeler üretiyoruz. Bir nevi Muğlamızın yeşiline, mavisine, çevresine yani geleceğine yatırım yapıyoruz. Alt ve üst yapıları ile örnek bir şehir oluşturmak için çalışıyoruz. Modern Katı Atık tesislerle çevrelediğimiz Muğlamızın bu tesislere kurulan sistemler sayesinde çöpünden de elektrik üretiyoruz. Muğla pek bilinmese de coğrafyasının genişliği nedeni ile 6 Katı Atık tesisine sahip tek il. Menteşe’de 4 ilçemize hizmet veren tesisi, Milas Katı Atık Düzenli Depolama tesisini, Fethiye’mizde 2’nci lotu kısa zamanda hayata geçirdik. Bodrum Katı Atık Düzenli depolama tesisi projemizde gerçekleştiğinde Muğla modern tesisleri ile örnek bir şehir olacak” dedi.

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