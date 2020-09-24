Marmaris’te okullarda başlayacak destek görevlileri eğitim aldı

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki okullarda görevlendirilmek üzere ‘’Toplum Yararına Çalışma Programı’’ kapsamında çalıştırılacak 46 temizlik görevlisi ile 11 güvenlik personeli, önce "Hijyen Eğitimine" alındı daha sonra Marmaris Devlet Hastanesinde Kovid19 testleri yapıldı.

İŞKUR üzerinden alınan 57 personele Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’un talimatı ile Marmaris Devlet Hastanesinde Kovid 19 testleri yapıldı. Test sonuçları negatif çıkan personeller görev yerlerinde çalışmaya başlayacak.

Marmaris bünyesindeki Okullarda, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında çalıştırılacak 46 temizlik görevlisi ile 11 güvenlik personeli, göreve başlamadan önce İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve Halk Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmenler tarafından "Hijyen Eğitimine" alındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan "Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’un duyarlılığı ve önderliğinde Marmaris'te başlatılan çalışma ile okullarımızda görevlendirilen personelin, göreve başlamadan önce, HES kodu almaları ve Marmaris Devlet Hastanesi'nde Kovid19 testi yaptırmaları sağlandı. Personelimiz, sağlıkla, huzurla, güvenle eğitim kurumlarımızda hizmete başlayacaktır" sözleri ile Pandemi konusunda ki duyarlılıklarını belirtti.



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