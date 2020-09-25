Bodrumspor telafi istiyor

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BODRUM, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta maçında deplasmanda Etimesgut Belediyespor'a tek golle mağlup olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın evinde GMG Kastamonuspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Volkan Okur'un yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Tarık Daşgün, ilk maçta alınan yenilgiyi telafi edeceklerini ve sahadan 3 puanla ayrılacaklarını söyledi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2020-09-25 11:42:10



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