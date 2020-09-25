Söke'den Milas'a uyuşturucu sevkiyatını polis önledi

Bu uykunun bedeli ağır oldu!

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın’ın Söke ilçesinden Muğla’nın Milas ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Söke’den Milas’a uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi üzerine takibe alınan şüpheli araç Milas ilçe girişinde Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince durdurulmak istenildi. Dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheliler, köy yollarında yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Araçta yapılan aramada, 335 gram metamfetamin, bir miktar sentetik kannabinoid ele geçirilirken, S.D. ve H.P. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.