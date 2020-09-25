Şarampole devrilen traktördeki Kevser öldü, 2 yaralı

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Hasan AKYILDIZ/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu Kevser Kartal (11) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kavaklıdere ilçesinde meydana geldi. Tarladan eve dönen Mehmet Kartal yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada Kevser Kartal olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Mehmet Kartal ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi ise yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kavaklıdere Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Kevser Kartal'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Kavaklıdere Hasan AKYILDIZ

2020-09-25 22:23:36



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