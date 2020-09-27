Datça’da uyuşturucu madde yakalandı

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Datça Emniyet Müdürlüğü, narkotik ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yaptığı denetimlerde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Datça Kentpark içerisinde uyuşturucu kullandığından şüphelenilen 33 yaşındaki B.A.E.’nin üzerinden 3 parça kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edilirken, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.