Milas memba kalitesinde suya kavuşuyor Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Milas ve Beçin mahallelerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını 2045 yılına kadar karşılayacak projede sona yaklaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Milas ve Beçin Mahallelerinin 2045 yılına kadar su ihtilacını karşılayacak projeyi tamamlamak üzere. Projenin tamamlanmasının ardından Milas memba kalitesinde suya kavuşacağı açıklandı.

DSİ Genel müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıldığı açıklandı.

Milas içme suyu çalışmaları aralıksız devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının önemli bir kısmı karşılanmaktadır. DSİ Genel müdürü Kaya Yıldız, ‘Milas ve Yöresi İçme suyu Temini Projesi’ ile Milas ilçesi ve Beçin Mahallesinin 2045 yılına kadar içmekullanma ve endüstri suyu ihtiyacının karşılanacağını açıkladı. Yıldız, “Tamamlanarak işletmeye açılan Akgedik Barajı’ndan yıllık 5 milyon m su temin edilecek olup, içme suyu isale hattı ve arıtma tesisi inşaatları tamamlandığında Milas İlçesi ve Beçin Mahallesinde yılda yaklaşık 100 bin kişiye ilave memba kalitesinde içme suyu sağlanacak” dedi.

Proje kapsamında 19 bin 640 metre isale hattı, 21.000 m/gün kapasiteli içme suyu arıtma tesisi, 2 adet içme suyu deposu ve 1 adet terfi merkezi bulunuyor.

Projenin su kaynağı olan Akgedik Barajında depolanan su ile aynı zamanda 14 bin 800 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanmaktadır. Proje kapsamındaki içme suyu arıtma tesisinde yüzde 90 ve isale hattında yüzde 30 mertebelerinde gerçekleşme sağlandığı açıklandı.

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