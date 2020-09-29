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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dalyan kefaline Dubai'den de talep geldi

DHA

Dalyan kefaline Dubai'den de talep geldi


Hasan AKYILDIZ/ORTACA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Ortaca ilçesi Dalyan Kanalı'nda yetiştirilen yıllık 800 ton kefalin büyük bölümü Arap ülkelerine ihraç ediliyor. Dalyan kefaline son olarak, Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluşturan yedi emirlikten biri olan Dubai'den talep geldi.
Muğla'nın Ortaca ilçesinin 2 bin 500 yıllık kaya mezarları, deniz kaplumbağaları ve İztuzu Sahili'ni her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Dalyan Mahallesi, son yıllarda kefal üretimiyle de anılmaya başladı. Sazlıkların, bataklıkların denizle buluştuğu yerde tatlı suyun tuzlu suya karıştığı Dalyan Kanalı'nda yıllık 800 ton kefal üretiliyor. Üretilen balıklar, 500 üyesi bulunan Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi'nde (DALKO) çalışan balıkçılar tarafından 'süzek' adı verilen ağlarla toplanıyor. Tesislere getirilen ve her sabah 05.00 ile 07.00 saatleri arasında paketlenen balıkların büyük bölümü iç piyasaya sunulurken, bir kısmı ise ihraç ediliyor. Üretilen 800 ton kefalin büyük bölümü Suriye ve Mısır başta olmak üzere Arap ülkelerine ihraç ediliyor. Dalyan kefaline son olarak, Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluşturan yedi emirlikten biri olan Dubai'den talep geldi.
'KEFAL, BÖLGEDE EKONOMİYE OLDUKÇA İYİ KATKI SAĞLIYOR'
Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı, Türkiye'nin en büyük su ürünleri kooperatifi olduklarını belirterek, "Dalyan Kanalı'ndaki tesislerde yılda 800 ton kefal üretiyoruz. 1971 yılında  kurulan kooperatifimizdeki 80 işçi ile üretilen kefal, bölgede ekonomiye oldukça iyi katkı sağlıyor. Amacımız, Türkiye'ye küçük bir ilçede uzun vadede istihdam sağlamak. Kefal; bu bölgede rağbet gören bir balık" dedi.
'HER DEFASINDA SONUÇ '0' ÇIKIYOR'
Yalılı, ürettikleri kefallerin 1971 yılından itibaren Yunanistan üzerinden Avrupa ülkelerine gönderildiğine dikkat çekti. Yalılı, "Birinci hedefimiz Türk halkına, yöre halkına ucuz balık yedirmek. Türkiye'nin ihtiyaç fazlasını da ihtiyacımız olan döviz girdisi için ihracatçı firmalar aracılığıyla Mersin, Hatay, Bodrum ve İzmir üzerinden çoğunlukla Arap ülkelerine yolluyoruz. En son geçtiğimiz aylarda Dubai'den talep geldi. Gelen bu talep üzerine numuneler gönderildi. Gönderdiğimiz numuneler beğenildi. Beğenilmemesi gibi bir durum zaten söz konusu olamaz. Çünkü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden gelen profesörler tarafından her yıl ürettiğimiz balıklarda ağır metal olup, olmadığı inceleniyor. Her defasında sonuç '0' çıkıyor. Her yıl, üretimde adım adım ilerliyoruz. Kefal üretimi titizlik isteyen bir iş. Havanın durumu bile çok önemli" diye konuştu. Yalılı, 2018-2019 döneminde ürettikleri kefalin yaklaşık 400 bin tonunu yurt dışına gönderdiklerini kaydetti.
DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ortaca Hasan AKYILDIZ
2020-09-29 09:17:29

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