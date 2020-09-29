Bodrum'da yatırımlar pandemi sürecinde de devam etti



Hasan AKYILDIZ-Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, son yıllarda artan yerli ve yabancı yatırımlar, pandemi sürecinde de hız kesmedi. Türkiye'nin turizm cenneti olarak adlandırılan Bodrum'da, 20192020 döneminde otel, gayrimenkul, hastane, sağlık, spor, altyapı gibi alanlarda süren yatırımların büyüklüğü 5 milyar dolara ulaştı.

Ülke turizminin başkenti konumundaki Bodrum'da son yıllarda artan yerli ve yabancı yatırımlar, pandemi sürecinde de hız kesmeyerek, devam ediyor. İlçede halen merkezi hükümet ve iş dünyası tarafından otel, gayrimenkul, hastane, sağlık, spor ve altyapı gibi alanlarda süren yatırımların büyüklüğü 5 milyar dolara ulaştı. Bu yatırımlara son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Bodrum altyapısı için aktardığı 200 milyon lira da eklendi.

YAZ MEVSİMİNDE NÜFUS 400 BİNE ULAŞIYOR

Bodrum'un resmi nüfusu kış döneminde yaklaşık 180 bin olurken, ilçede evi olan yazlıkçıların gelmesiyle yaz mevsiminde bu rakam 400 bine ulaşıyor. Ancak, salgın nedeniyle yazlıkçılar kışın da Bodrum'da kalmaya karar verince yaz nüfusu da korunmuş olacak. Turizmde yaşanan ilerleme yerli ve yabancıların ilgisini çekerken, bunun sonucunda Bodrum'a tatile gelmek, yöreden ev almak, yaşamak ve yatırım yapmak isteyenler de adeta yarışıyor. Bodrum artan taleplerle lüks ve üst segment turizmin merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

SALGINDA KONUTA TALEP ARTTI

Çok önemli markalar bölgeyi tercih ederken, Turgutreis, Yalıkavak ve Bodrum gibi dünyaca ünlü marinaların varlığı, yat ve ahşap tekne imalatında da Bodrum'u benzer destinasyonlardan ayırdı. Bodrum, denizi, havası, iklimi, marinaları, mavi turları ve birçok açıdan sahip olduğu benzersiz özellikleriyle ön plana çıkıyor. Bölgede yıllardır atıl vaziyette yarım kalan oteller önemli yatırım grupları tarafından alınarak, yenilenmeye başlandı. Yurt dışından çok seçkin otel markaları Bodrum'a gelmeyi sürdürdü. Salgın nedeniyle ilçede ciddi bir konut talebi oldu. Turizmde ve gayrimenkulde yeni projeler hayata geçmeye başladı.

YURT DIŞINDAN YATIRIMCILAR BODRUM'A İLGİ GÖSTERIYOR

Bodrum'da yatırım yapmak isteyen yabancılar, otellerin yanı sıra sağlık, fuar ve kongre turizmine yönelik yatırımlar ile kültürel yapı, yat inşaatı ve spor tesisi gibi alanlardaki yatırımlara da ilgi gösteriyor. Bodrum'a yurt dışından ABD, Almanya, Hollanda, İngiltere ve Orta Doğu'dan yatırımcılar daha çok ilgi gösteriyor. Özellikle ünlü markaların Bodrum için proje geliştirdiği öğrenildi. Ruslar ise spor turizmiyle ilgili yatırım yapma girişiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Son bir ayda Katar Kraliyet ailesi, dünyaca ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç ve çok sayıda önemli isim, lüks yatlarını Bodrum'a demirleyerek, tatilini bölgede geçiriyor. Bodrum'un altyapı sorununun 5 yılda tamamlanması bekleniyor.

Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında İçmeler, Torba, Yalı, Kızılağaç, Çiftlik Bölgesi Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü imzalandı. Çalışmalara en kısa zamanda başlanacağı, bakanlığın 200 milyon liralık yatırım yapacağı açıklandı.

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Hasan AKYILDIZ Selçuk AKBAŞ

2020-09-29 18:18:50



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