Eşini öldürüp, aynı tüfekle intihar etti

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Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan Hüseyin Dağ (38), ayrı yaşadığı eşi Meltem Dağ'ı (35), pompalı tüfekle öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

Dalaman'da yaşayan kaporta ustası Hüseyin Dağ, şiddetli geçimsizlik nedeniyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan ayrı yaşadığı eşi Meltem Dağ'ın Karaçalı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki evine geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesiyle Hüseyin Dağ, yanında getirdiği pompalı tüfeği eşine doğrulttu. Paniğe kapılan Meltem Dağ, ikinci kattaki evden çıkarak, kaçmaya başladı. Dağ, peşine düştüğü eşini bahçede arkasından ateş edip, başından vurdu. Kanlar içinde kalan Meltem Dağ, olay yerinde yaşamını yitirdi. Eşini öldüren Dağ, ardından aynı tüfeği çenesinin altına dayayıp, bir kez daha ateşleyerek, intihar etti.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Dalaman Ercan KAYLI

2020-09-29 18:51:23



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