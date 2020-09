Bodrumspor'da Emre Can'dan imza

Selçuk AKBAŞ / BODRUM, (DHA)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bodrumspor, transferde Zonguldak Kömürspor'dan stoper Emre Can Coşkun'la sözleşme imzaladı.

Futbolculuk kariyerine Galatasaray'da başlayıp Denizlispor, Alanyaspor, Giresunspor, Göztepe ve Adanaspor kulüplerinde de forma giyen 26 yaşındaki Emre Can, Başkan Rıza Karakaya'nın katıldığı törenle kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Emre Can, daha önce Göztepe'de 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-09-30



