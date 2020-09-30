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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da deniz dibinden 257 kilogram katı atık çıkarıldı

DHA

Bodrum'da deniz dibinden 257 kilogram katı atık çıkarıldı


Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yapılan deniz dibi temizliğinde 257 kilogram katı atık çıkarıldı. Atıklar, ekipler tarafından yerinde ayrıştırılarak, geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi.
Bodrum Belediyesi tarafından 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen Deniz Dibi Temizliği etkinliği, 'Green Destinations Quality Coast' sertifikasıyla Bitez'de devam etti. Koronavirüs nedeniyle bir süre ara verilen Bodrum Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından koordine edilen etkinlikte, dalış ekibi, Bitez sahil kesiminde deniz dibini tertemiz yaptı. Yaklaşık 2 saat boyunca devam eden etkinlikte, çok sayıda atık malzeme toplandı. Denizden çıkarılan atıklar arasında araç plakası, valiz, tencere kapağı, yağ tenekesi gibi malzemeler de vardı. Bodrum Belediyesi dalış ekibi, 2 saat içinde; 66 kilogram demir, 58 kilogram cam, 38 kilogram metal, 15 kilogram plastik ve 80 kilogram diğer atıklar olmak üzere toplam 257 kilogram katı atık topladı. Atıklar, ekipler tarafından yerinde ayrıştırılarak, geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi. 'Denize En Çok Mavi Yakışır' etkinliğinin, önümüzdeki günlerde Bodrum'un farklı kıyılarında devam edeceği bildirildi.
DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2020-09-30 17:14:13

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