Bodrum'da park halindeki otomobilde yangın

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Selçuk AKBAŞ/BODRUM(Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otomobilin kundaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Geriş Mahallesi Şeyhülislam Ömer Lütfi Caddesi'nde, mermer işletmesi sahibi iş insanı Muzaffer Temizel'e ait park halindeki 34 ES 5262 plakalı otomobilde, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve polise haber verdi. İtfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Otomobilin kundaklama sonucu yandığı ihtimali üzerinde durulurken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-10-01 14:28:17



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