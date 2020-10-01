Muğla Kötekli’de gecenin sessizliğini polisin silah sesleri bozdu Mesai dışındaki polis, şarjörü boşaltınca görev başındaki meslektaşları tarafından böyle etkisiz hale getirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla Kötekli’de gecenin sessizliğini polisin silah sesleri bozdu Mesai dışındaki polis, şarjörü boşaltınca görev başındaki meslektaşları tarafından böyle etkisiz hale getirildi

İHA

Muğla Kötekli’de gecenin sessizliğini polisin silah sesleri bozdu Mesai dışındaki polis, şarjörü boşaltınca görev başındaki meslektaşları tarafından böyle etkisiz hale getirildi

Muğla merkez Menteşe ilçesinde üniversitelilerin yoğunlukta olduğu Kötekli Mahallesi’nde mesaide olmayan bir polis, alkollü eğlence mekanına alınmayınca silahına sarıldı. Eğlence mekanı önünde silahı ile 13 el ateş açan polis, diğer polisler tarafından yere yatırılarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirilirken, gecenin sessizliğini polisin silah sesleri bozdu.
Olay, gece Kötekli Mahallesi’ndeki alkollü bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; birkaç hafta önce kavga ettiği gerekçesi ile bara alınmadığı iddia edilen özel harekat polisi, mekanın güvenlik görevlileri ile tartışınca silahına sarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen gece bekçileri ve polis ekiplerinin engelleme girişimlerine rağmen silahı ile 13 el ateş eden polis, meslektaşları tarafından zor kullanılarak etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Çevredeki vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı olayda şans eseri ölen ya da yaralanan kimse olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Korku dolu anların yaşandığı olay, çevredeki vatandaşlar tarafından da görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrum Belediye Başkanı'nın kiralık arsasına 'kaçak yapı' incelemesi
YEREL HABERLER Bodrum Belediye Başkanı'nın kiralık arsasına 'kaçak ...
Bodrum açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Bodrum açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Bodrum'da park halindeki otomobilde yangın
YEREL HABERLER Bodrum'da park halindeki otomobilde yangın
Menteşe'de ahır yangını eve sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Menteşe'de ahır yangını eve sıçramadan söndürüldü
Fethiye’de itfaiyeden kedi kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Fethiye’de itfaiyeden kedi kurtarma operasyonu
Fethiye potada Abu'yu aldı
YEREL HABERLER Fethiye potada Abu'yu aldı
Eğlence mekanına alınmayınca havaya ateş açan polise gözaltı
YEREL HABERLER Eğlence mekanına alınmayınca havaya ateş açan polise ...
Doldurulmuş sigara satışına 16 bin TL ceza Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 600 adet doldurulmuş sigara ele geçirirlerken, işletme sahibine 15 bin 947 TL idari para cezası uygulandı.
YEREL HABERLER Doldurulmuş sigara satışına 16 bin TL ceza Yatağan ...
İngilizler Kasım 15’e kadar Marmaris’e gelecek
YEREL HABERLER İngilizler Kasım 15’e kadar Marmaris’e gelecek
Muğla’da bir iş yeri saniyeler içinde küle döndü
YEREL HABERLER Muğla’da bir iş yeri saniyeler içinde küle döndü
Bodrum'da yangın paniği
YEREL HABERLER Bodrum'da yangın paniği
Eşini öldürüp, aynı tüfekle intihar etti; toprağa verildiler
YEREL HABERLER Eşini öldürüp, aynı tüfekle intihar etti; toprağa ...
Eşini öldürüp, aynı tüfekle intihar etti; toprağa verildiler
YEREL HABERLER Eşini öldürüp, aynı tüfekle intihar etti; toprağa ...
Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: 2 yaralı
Bodrum'da deniz dibinden 257 kilogram katı atık çıkarıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da deniz dibinden 257 kilogram katı atık ...
İngiliz turiste, sahte sterlin ve uyuşturucudan gözaltı
YEREL HABERLER İngiliz turiste, sahte sterlin ve uyuşturucudan ...
İngiliz turiste, sahte sterlin ve uyuşturucudan gözaltı
YEREL HABERLER İngiliz turiste, sahte sterlin ve uyuşturucudan ...
Saksı içinde hint keneviri yetiştiren şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Saksı içinde hint keneviri yetiştiren şahıs ...
İmamın evinde ders gören öğrenciler için EBA Destek Noktası oluşturuldu Bilgisayarları gören öğrenciler mutluluktan havaya uçtu
YEREL HABERLER İmamın evinde ders gören öğrenciler için EBA Destek ...
Karantina nedeniyle kapalı olan hizmet binası açıldı
YEREL HABERLER Karantina nedeniyle kapalı olan hizmet binası açıldı
Bafa Gölü'ndeki balık ölümleri araştırılıyor
YEREL HABERLER Bafa Gölü'ndeki balık ölümleri araştırılıyor
Beş yıldızlı tatil cezaevinde bitti Sahte para ile tatil yapan İskoç turist tutuklandı
YEREL HABERLER Beş yıldızlı tatil cezaevinde bitti Sahte para ile ...
Sahte para ile tatil yapan İskoç turist adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Sahte para ile tatil yapan İskoç turist adliyeye sevk ...
Denizden 2 saatte 300 kilogram çöp çıktı
YEREL HABERLER Denizden 2 saatte 300 kilogram çöp çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X