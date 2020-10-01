Muğla Büyükşehir’de HES kodu uygulaması Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binası da dâhil olmak üzere bünyesindeki tüm bina girişlerinde HES Kodu uygulamasına başladı.

MHP'li Akçay: Daha etkin, daha fonksiyonel Meclis

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla Büyükşehir Belediyesi Koronavirüs (COVID19) salgını ile mücadelesini sürdürürken, kurum binalarında HES kodu uygulamasına başladı. "Hayat Eve Sığar" (HES) mobil uygulaması üzerinden kurumda çalışan personel ve kuruma gelen vatandaşların HES kodlarının sorgulanması yapılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “COVID19 salgını kontrol altında tutabilmek amacıyla personelimiz ve kurumumuza gelen vatandaşların bina girişlerimizde HES Kodu sorgulaması yapılarak hizmet verilmeye başlanmıştır” denildi.

HES Kodu nasıl alınır?

Edevlet şifresiyle turkiye.gov.tr adresinden alınabilen HES kodu, cep telefonlarından kısa mesaj yöntemiyle de alınabiliyor.Tüm GSM operatörlerinden HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılıp 2023’e SMS atılarak alınabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.