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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haritaya bakan Bodrum’a geliyor Bodrum’da sıkı denetimler devam ediyor

İHA

Haritaya bakan Bodrum’a geliyor Bodrum’da sıkı denetimler devam ediyor

Turizmin en önemli merkezlerinden biri olan Bodrum’da denetimler son hız devam ediyor. Hayat eve sığar uygulamasından Korona virüs (Covid19) haritasına bakanlar ise Bodrum’a geliyor.
Bodrum’da her gün Korona virüs (Covid19) salgınına karşı denetimler hız kesmeden devam ediyor. Bir taraftan Bodrum Kaymakamlığı ve kolluk kuvvetleri diğer taraftan ise Bodrum Belediyesiyle zabıta ekipleri maske, mesafe ve hijyen denetimleri yapıyor.
Ortakent'te maske, mesafe ve hijyen konusundan denetim yapan ekiplere Bodrum Kaymakamı Bekir, Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras katıldı. Esnafı teker teker ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen konusundan uyarılarda bulunan Kaymakam Yılmaz esnafın hassasiyetini taktir etti. Tüm dükkanlarda el dezenfekte losyonları, esnafta maske, kafelerde mesafeyi gören Kaymakam Yılmaz esnafı hem takdir etti hem de uyarılarda bulundu. Başkan Aras Ortakent esnafının kurallara uymayan kimsenin olmaması karşısından esnafa teşekkürlerini sundu.
Bodrum'da 'Hayat Eve Sığar Uygulaması'nda bulunan korona virüs haritasında riskli alan olarak görülen kırmızı alan olmadığı, orta riskli sarı alanın ise çok az olduğu, bazı bölgelerde de sadece düşük risk alan mavi renk olduğu ve Türkiye’deki kedini koruyan sayılı bölgelerden biri olduğu öğrenildi.
Denetim sonrasından kısa bir açıklama yapan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “Bodrum bir çok bölgeden çok çok iyi durumda. Ama bu durum bir anda değişebilir. O yüzden maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat etmemiz gerekiyor. Öyle bir salgın ki bir anlık rahatlama sonucundan tüm ilçeyi bir anda kaplayabilir. Biz bugün Ortaket mahallemizde denetim yaptık. Esnafımızı ziyaret ettik, herkes kurallara uyun bir şekilde davranıyor. Denetimlerimiz hiç durmadan bu salgın bitene kadar devam edecek. Bu salgın karşısından esnek davranamayız. O yüzden tüm vatandaşlarımız kurallara uyması karşısından uyarılarda bulunuyoruz” dedi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Belediyeye artık HES kodu ile giriş yapılacağını belirterek, “Bodrum Belediyesi olarak kurumlarımızda önlemleri en üst düzeye çıkardık. Artık tüm personelimiz, vatandaşlarımzı Bodrum Belediyesine HES kodu ile giriş yapmak zorunda. Belediyemizin girişinden tüm dezenfekte işlemleri yapılıyor. Denetimlerimiz tüm Bodrum yarım adasından devam ediyor. İşletmeler kurallara çok iyi bir şekilde riayet ediyor. Vatandaşlarımız da maske ve mesafe kurallarına uyuyor. Ama bu salgın bitene kadar denetimler her gün devam edecek” ifadelerini kullandı

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