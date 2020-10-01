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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris Belediyesi ilk yerfıstığı hasadını yaptı

İHA

Marmaris Belediyesi ilk yerfıstığı hasadını yaptı

Marmaris Belediyesi’nin kendi tarlasına ektiği yer fıstığının hasadı gerçekleştirildi. Geçiminin büyük çoğunluğunu turizmden kazanan Turgut Mahallesi sakinleri durumdan memnun kaldıklarını belirtti.
Marmaris Belediyesi’nin tarıma yönelik çalışmaları hız kazandı. Ekonomisi yüksek oranda turizme bağlı olan ilçenin kırsal mahallelerinde gerçekleştirilen tarım uygulamaları ilk meyvesini verdi. Yer fıstığı ile belli bir üne sahip olan Turgut Mahallesi’nde belediyenin kendi tarlasına diktiği yer fıstığının hasadı gerçekleştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yetiştirilen fıstıkların çıkartıldığı programda traktörün direksiyonuna geçen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, hasadın startını verdi. Programa belediye başkan yardımcıları İhsan Öztürk, Hakan Köksal, Burak Demirtaş, Marmaris Tarım Kredi Kooperatifi (MARKO) Başkanı Cengiz Akdeniz ve köylüler de katıldı. Yeni hasat yer fıstığının kavrulmuş hali de fıstık tarlasına getirilerek ziyaretçilere ikram edildi.
"Mutluluğu paylaşıyoruz"
Köyken büyükşehir yasasıyla mahalle statüsüne geçen Turgut’taki programda “Bugün bir mutluluğu paylaşıyoruz” diyen Başkan Mehmet Oktay, “Mayıs ayında diktiğimiz fıstıkların bugün hasadını almaya geldik. Marmaris’i sadece turizmle değil, diğer unsurlarıyla da bütünleşmiş bir kent haline getirmek istiyoruz. Marmaris’i tarımda da iddialı hale getireceğiz. Bunun ilk adımını da Turgut köyümüzde attık. Bu adımın elbette arkası gelecek. Çamlı, Çetibeli, Karacasöğüt mahallelerimizde de belediyemizin tarlaları var. Bundan sonraki aşamalarda bu bölgelerde çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.
Başkan Oktay ‘’Belediyeye ait 20 dönümlük tarlaya, bahar aylarında 4 dönüm fıstık ektik. Bu yıl için 1 tona yakın fıstık elde etmeyi hedefliyoruz. Bunun büyük bir bölümünü önümüzdeki yıl ödünç almak üzere köylülerimize dağıtıp, onların da daha fazla ekim yapmalarını talep edeceğiz. Nitekim bu sene biz ekim yaparken önceki yıllarda kendi tarlalarında fıstık ekimini bırakan köylülerimiz de bizim girişimlerimizin ardından ekimlerini yaptı. Turgut köyü olarak 18 tona yakın hasat beklentimiz var” açıklaması yaptı.
"Kooperatif kuruldu"
Kısa süre önce Marmaris Tarım Kredi Kooperatifi’nin kurulduğunu da hatırlatan Oktay, “İş sadece dikmekle bitmiyor. Bu işin örgütlenmesi için de bir kooperatif söz konusuydu. Nitekim geçtiğimiz hafta tarımsal kalkınma kooperatifimizi de hayata geçirdik. İlerleyen süreçte Marmaris tarımsal ürünleriyle sadece ulusal çapta değil uluslararası çapta da adını duyuracak. Geçtiğimiz aylarda çam balının coğrafi işaretini aldık. Yer fıstığımızın da coğrafi işaret alması için başvurumuzu yaptık. Önümüzdeki aylarda ürünlerimizi Marmaris markasıyla pazarlamaya devam edeceğiz” dedi.

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