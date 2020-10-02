Bodrum Kızılağaç-Çamlık bağlantı yolu asfaltlandı Muğla Büyükşehir Belediyesi Kızılağaç ve Çamlık Mahalleleri bağlantı yolunda 2. kat sathi kaplama çalışmalarını tamamladı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum Kızılağaç-Çamlık bağlantı yolu asfaltlandı Muğla Büyükşehir Belediyesi Kızılağaç ve Çamlık Mahalleleri bağlantı yolunda 2. kat sathi kaplama çalışmalarını tamamladı.

İHA

Bodrum Kızılağaç-Çamlık bağlantı yolu asfaltlandı Muğla Büyükşehir Belediyesi Kızılağaç ve Çamlık Mahalleleri bağlantı yolunda 2. kat sathi kaplama çalışmalarını tamamladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Bodrum ilçesine bağlı KızılağaçÇamlık Mahalleleri bağlantı yolunda 2. Kat sathi kaplama çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun mesaisi sonucu tamamlanan 9 kilometrelik KızılağaçÇamlık yolu, çalışmaların ardından turizme bölgesine yakışır modern ve konforlu görünüme kavuştu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum ilçesine bağlı mahallelerde devam eden yol çalışmalarını Kızılağaç Mehmet Karaca ve Çamlık Mahallesi Muhtarı Mehmet Kahraman da yakından takip etti.
Pandemi dönemi olmasına rağmen Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri hiçbir şekilde aksatmadığını ifade eden Çamlık Mahallesi Muhtarı Mehmet Kahraman, “9 kilometrelik yolun yapılması mahalle halkımız için çok önemliydi. Pandemi sürecinde olmasına rağmen hizmet konusunda bizlere hiçbir eksiklik yaşatmayan Büyükşehir Belediyesi, yolumuzu da yaparak bizleri çok daha mutlu etti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün’e hem yol hem de diğer hizmetleri için kendim ve mahalle halkım adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin mahallesinde yaptığı yol çalışmalarını yakından takip eden Kızılağaç Muhtarı Mehmet Karaca da şunları söyledi: “Daha önce yolun durumu çok iyi değildi ve mahalle sakinlerimiz güvensiz ve kötü bir yolda seyahat ediyordu. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler özverili ve ciddi bir şekilde sürdürdüğü 2. Kat sathi kaplama çalışmalarını tamamladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yollarımız daha güvenli hale geldi. Büyükşehir Belediyesinin mahallemizde yaptığı güzel hizmetlerden çok memnunuz. Vatandaşlarımızın daha güvenli yollarda seyahat edebilmesi için çalışan tüm Büyükşehir personeline ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan tesisat ustası yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan tesisat ...
Fethiye Belediye meclisinde gündem maddeleri oy birliği ile geçti
YEREL HABERLER Fethiye Belediye meclisinde gündem maddeleri oy ...
Pınar Gültekin cinayetinde, katil zanlısının kardeşi de tutuklandı (2)
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayetinde, katil zanlısının kardeşi ...
Marmaris’te Kısa Film Festivali başladı
YEREL HABERLER Marmaris’te Kısa Film Festivali başladı
Yatağan'da aranan 3 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Yatağan'da aranan 3 şahıs yakalandı
Menteşe’de ‘Sağlık için hepimiz için’ denetimi Menteşe’de covid-19 denetimleri kapsamında ‘Sağlık için hepimiz için’ sloganı ile Kötekli Mahallesinde denetim yapıldı.
YEREL HABERLER Menteşe’de ‘Sağlık için hepimiz için’ ...
Cemal Metin Avcı’nın kardeşi de tutuklandı
YEREL HABERLER Cemal Metin Avcı’nın kardeşi de tutuklandı
Bodrum’da güpegündüz rezalete polis engeli
YEREL HABERLER Bodrum’da güpegündüz rezalete polis engeli
Fethiye potada evindeki ilk maçta
YEREL HABERLER Fethiye potada evindeki ilk maçta
Pınar Gültekin cinayetinde, katil zanlısının kardeşi de tutuklandı
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayetinde, katil zanlısının kardeşi ...
Kum zambakları çiçek açtı, koparmanın cezası 73 bin lira
YEREL HABERLER Kum zambakları çiçek açtı, koparmanın cezası 73 bin ...
Hatalı basım 50 TL'yi 20 bin liraya satışa çıkardı, alıcı çıkmadı
YEREL HABERLER Hatalı basım 50 TL'yi 20 bin liraya satışa çıkardı, ...
Hatalı basım 50 TL'yi 20 bin liraya satışa çıkardı, alıcı çıkmadı
YEREL HABERLER Hatalı basım 50 TL'yi 20 bin liraya satışa çıkardı, ...
Fethiye’de hafif ticari araçla çarpışan ambulans devrildi: 6 yaralı
YEREL HABERLER Fethiye’de hafif ticari araçla çarpışan ambulans ...
Yaralı taşıyan ambulans kamyonla çarpıştı: 6 yaralı (2)
YEREL HABERLER Yaralı taşıyan ambulans kamyonla çarpıştı: 6 yaralı ...
Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Yaralı taşıyan ambulans kamyonla çarpıstı: 6 yaralı 
YEREL HABERLER Yaralı taşıyan ambulans kamyonla çarpıstı: 6 yaralı 
Köyceğiz’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı Köyceğiz’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.
YEREL HABERLER Köyceğiz’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı Köyceğiz’de meydana ...
Özel İdare’nin ‘Memiş Abi’si kalbine yenildi Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyarete giden dönemin Muğla İl Özel İdare Encümen Müdürü Memiş Hasdemir, vali Aksoy ile görüşmesinin ardından iddiaya göre, kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.
YEREL HABERLER Özel İdare’nin ‘Memiş Abi’si kalbine yenildi Aydın ...
Marmaris Belediyesi ilk yerfıstığı hasadını yaptı
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi ilk yerfıstığı hasadını yaptı
Haritaya bakan Bodrum’a geliyor Bodrum’da sıkı denetimler devam ediyor
YEREL HABERLER Haritaya bakan Bodrum’a geliyor Bodrum’da sıkı ...
Hayırseverler tarafından Milas'a yapılacak okullar için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Hayırseverler tarafından Milas'a yapılacak okullar ...
Başkan Atıcı, Muğlalı zeytincilerin sorun ve taleplerini gündeme getirdi
YEREL HABERLER Başkan Atıcı, Muğlalı zeytincilerin sorun ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X