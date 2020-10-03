Marmaris'te silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu yaralandı



Ali GÜNDOĞAN /MARMARİS(Muğla),(DHA) MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kuyumculuk yapan Reşit Aksoy (45) iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Aksoy, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Marmaris Cumhuriyet Caddesi üzerindeki kuyumcunun önünde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumculuk yapan Reşit Aksoy, dükkanının önünde durduğu sırada, kimliği belirsiz bir kişi çantasından tabanca çıkartarak Aksoy'a ardı ardına ateş etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aksoy'u ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Aksoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri olay yerini trafiğe kapatarak incelemelerde bulundu. İlçenin Muğla ve Datça giriş-çıkışları tutulurken, verilen eşkale göre arama yapıldı.

Bir görgü tanığı ifadesinde, siyah çantalı bir kişinin bir süre kuyumcu dükkanının önünde beklediği, kuyumcudan çıkan kişiyi görünce çantasından tabanca çıkartarak 10 el ateş ettiğini söyledi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-10-03 04:05:51



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