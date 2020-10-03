Bodrumspor'da Ozan döndü



Selçuk AKBAŞ / BODRUM, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrumspor, sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Ozan Sol'la nikah tazeledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Son iki yıldır formamızı başarıyla terleten Ozan Sol ile yeniden sözleşme imzalanmıştır. 1993 doğumlu tecrübeli oyuncu, forvet ve kanat mevkilerinde gösterdiği başarılı performans ile adından sıkça söz ettirmiştir. Ozan Sol'un yeni sezonda da Bodrumspor futbol takımımızda hücum alanının en etkili silahlarından biri olması bekleniyor. Ozan Sol'a kulübümüz adına hoş geldin diyor başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

RAKİP 1922 KONYASPOR

Ligde geçen hafta evinde GMG Kastamonuspor'u 4-1 yenerek ilk galibiyetini elde eden Bodrumspor yarın deplasmanda Karatay Termal 1922 Konyaspor'la karşılaşacak. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'nda Selim Özen'in yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Teknik direktör Tarık Daşgün, Konya'da kazanıp 2'de 2 yapacaklarına inandığını söyledi.DHA-Spor Türkiye-Muğla

2020-10-03 11:45:52



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