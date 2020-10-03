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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beyaz altında hasat dönemi başladı

İHA

Beyaz altında hasat dönemi başladı

Milas Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milas Ziraat Odası ve TARİŞ 152 No’lu Milas Pamuk Tarım Satış Kooperatifi organizasyonuyla düzenlenen etkinlikle, Milas’ta çiftçinin beyaz altınında hasat dönemi başladı. Milas’ın pamukçuluk bakımından tecrübeleri çiftçilere ve verimli topraklara sahip olduğunu anlatan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, ülke genelinde pamuk üreten çiftçilerin Türkiye’nin ihtiyacı olan pamuğun tamamını üretmeye talip olduğunu söyledi.

Milas Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milas Ziraat Odası ve TARİŞ 152 No’lu Milas Pamuk Tarım Satış Kooperatifi organizasyonu ile Milas’a bağlı Ağaçlıhöyük Mahallesi’nde pamuk hasat etkinliği düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan hasat etkinliğine, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas'ta Kaymakam refikliği stajını yapan Kocaeli Kaymakam Adayı Fatih Erdoğan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan, Milas Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, TARİŞ 152 No’lu Milas Pamuk Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Halit Şenli, Milas Ziraat Odası ile Milas Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve çiftçiler katılım gösterdi. Pamuk tarlasında ziraat mühendisleriyle ürün incelemesi yapan katılımcılar, ardından makineli hasat işlemini ilgiyle izledi.

"Milas pamuğu kaliteli bir pamuktur"

Pamuk hasat etkinliğinde konuşma yapan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, bu yıl Milas genelinde bin 800 dekar alanda, yaklaşık 50 çiftçinin pamuk tarımı yaptığını kaydetti TARİŞ 152 No’lu Milas Pamuk Tarım Satış Kooperatifi ile Milas Ziraat Odası olarak çiftçilerden gelen talep üzerine Milas’a ikinci bir makine getirilmesi için girişimde bulunduklarını belirten Başkan Atıcı, “Çiftçimizin beyaz altını tarlada kalmayacak. 2 hasat makinesi de bu sezon çiftçilerimize hizmet verecek. Ziraat mühendislerimiz de sezon başından bu yana pamuk üretiminde çiftçilerimizin verim ve kaliteyi yakalamaları için hizmet sunuyor” diye konuştu.

Milas’ın pamuk üretimi bakımından potansiyeli yüksek bir ilçe olduğuna dikkat çeken Başkan Atıcı, “Milas pamuğunda dekar başında elde edilen verim yüksektir. Aynı zamanda Milas pamuğu, Ege pamukları arasında tekstilcinin tercih ettiği pamuklar arasında yer alıyor. Çünkü pamuğumuz Milas'taki iklim itibariyle Ege pamukları arasında elyaf uzunluğu en yüksek olan pamuktur. Nisan ayından bugüne emek vererek 4550 derece sıcakta pandemi döneminde aralıksız üretim yapan çiftçilerimiz Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’nin vereceği müjdeli haberi beklemektedir. Eğer pamuğa destek verilirse 5 yıllık bir planlama ile Türkiye kendi ihtiyacı olan pamuğun tümünü kendisi üretebilecek bir ülkedir" dedi.

Milas Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan ise tarım ve hayvancılıkta Muğla’nın ciddi bir gelir elde ettiğini belirterek, “Muğla turizmiyle anılsa da ilimiz genelindeki verimli topraklarda çok çeşitli bir ürün deseninde ciddi miktarda üretim yapılmaktadır.” dedi.

"Çiftçilerimize bereketli hasatlar diliyorum"

Milas tarım ve hayvancılığının günden güne geliştiğini, ürün yelpazesinin de genişlediğini belirten Milas Kaymakamı Eren Arslan, çiftçilere ve özellikle genç çiftçilere destek sağlandığını hatırlatarak şunları kaydetti: “Tarımsal üretim potansiyelimiz gerçekten turizmin önünde bir katma değer oluşturuyor. İlimiz genelinde de bu katma değeri en fazla üreten ilçeler arasında Milas geliyor. Pandemi döneminde üretimden vazgeçmeyen, halkımızın ihtiyacı olan tarımsal ve hayvansal ürünleri üreten değerli çiftçilerimize teşekkür ediyor, bereketli hasatlar diliyorum.”

Konuşmaların ardından pamuk hasadı etkinliği, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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