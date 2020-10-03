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Menteşe’de 7 ayda 468 bin TL Covid cezası Menteşe ilçesinde jandarma ve emniyet sorumluluk alanlarında Covid-19 tedbirleri kapsamında Mart-Eylül aylarında tedbirlere uymayan kişi ve işletmelere toplam 468 bin 136 lira idari para cezası uygulandı.

İHA

Korona virüs vakasının Türkiye'de ilk görüldüğü ve pandemi ilan edildiği Mart ayından bu yana alınan tedbirlere vatandaşların uyması istenirken, Covid19 tedbirlerine uymayanlar hakkında idari para cezası kesiliyor.

Menteşe’de 7 ayda 468 bin TL Covid cezası Menteşe ilçesinde jandarma ve emniyet sorumluluk alanlarında Covid-19 tedbirleri kapsamında Mart-Eylül aylarında tedbirlere uymayan kişi ve işletmelere toplam 468 bin 136 lira idari para cezası uygulandı.

Korona virüs vakasının Türkiye’de ilk görüldüğü ve pandemi ilan edildiği Mart ayından bu yana alınan tedbirlere vatandaşların uyması istenirken, Covid19 tedbirlerine uymayanlar hakkında idari para cezası kesiliyor.
Türkiye’de vaka sayısı ve alınan tedbirleri uyma konusunda örnek illerden biri olarak gösterilen Muğla’da yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turistin ağırlanmasına rağmen, alınan tedbirler ve denetimler sayesinde korona virüs bulaşı sayısı diğer illere oranla alt seviyelerde seyretti. Muğla’daki vakaların çoğunluğu il dışı kaynaklı olarak kayıtlar geçti.
416 işletme ve kişiye idari para cezası
Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’de pandemi sürecinde aralıksız olarak gerçekleştirilen covid19 denetimlerinde öncelikli olarak uyarı yapılırken, uyarılara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanıyor. Pandemi ilan edilen 11 Mart tarihinden bu yana 7 aylık dönemde Menteşe Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen denetimlerde toplam 416 kişi ve işletmeye idari para cezası yazıldı.
7 ayda 468 bin 136 TL
Menteşe ilçesinde Jandarma ve Emniyet sorumluluk alanında yapılan denetimlerde binlerce vatandaş, işletme, ticari ve toplu taşıma aracı denetlendi. Bu denetimlerde Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında Kabahatlar Kanununa göre 335 kişi ve işletmeye toplam 350 bin 276 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma sorumluluk alanında ise 65 vatandaş ve 11 işletmeye toplam 117 bin 860 TL idari para cezası kesilirken Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından uygulanan idari para cezası miktarı 468 bin 136 TL.
“Menteşe halkı tedbirlere uyuyor”
Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınının ülkemizde ve Muğla’da en az hasarla atlatılması için herkese sorumluluk düştüğünü açıkladı. Alınan tedbirler ve uyulması gereken kuralların vatandaşa sık sık sahada hatırlatıldığını belirten Kaymakam Yıldız, “Menteşe ilçesi olarak hem jandarmamız, hem de polisimiz ile sık sık uygulamalara çıkıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın bu zor süreçten en az hasarla çıkması. Tedbirlerin nasıl olacağı belli. Maske, mesafe ve hijyen. Her platformda bunları vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Menteşe ilçesi olarak vatandaşlarımızın tedbirlere uyumu bugüne kadar gayet iyi. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı. Bakanlığımızın belirlediği günler dışında da toplu yaşam ve ulaşım alanlarında sık sık denetim yapıyoruz. Amacımız cezadan öte kurallara herkesin uyması” dedi.
“Öncelikli amacımız vatandaşımızın sağlığı”
Denetim ekiplerinin öncelikli olarak uyarı amacıyla denetim gerçekleştirdiğinin altını çizen Kaymakam Caner Yıldız, “Covid19 tedbirlerinin amacı vatandaşımızın sağlığını korumak için alınan tedbirlerdir. Bizim öncelikli görevimiz vatandaşımızın sağlığını korumak. Bunun için de kurallara riayet edilmesi gerekiyor. Uyarılarımızı ona göre yapıyoruz. Uyarılarımıza uymayan veya uymak istemeyenler hakkında yasada belirlenen idari para cezaları uygulanıyor. Kabahatlar Kanuna göre belirlenen kurallara uymayan ve diğer vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atanlar ile ilgili idari para cezası uygulanıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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