Datça'da vites topuzuna zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi

Muğla'nın Datça ilçesinde Datça Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele kapsamında, içerisindeki kişilerin durumundan şüphelenerek durdurdukları otomobilden bir miktar 'bonzai' olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Yaptıkları operasyonlar ile uyuşturucuya geçit vermeyen ekipler şüphelenerek durdurdukları otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde içerisindeki şahıslardan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Polis ekipleri, GBT sorgusu, üst ve araç araması için araca yaklaştığı esnada otomobildeki kişilerden birinin yere kağıda sarılı bir madde attığını fark etti. Ekiplerin yere atılan madde üzerinde yaptığı inceleme sonucu, maddenin bonzai olduğu anlaşıldı. Ayrıca araç içerisinde yapılan aramada da vites topuzunun altına zulalanmış 15 gram bonzai ele geçirildi. Şahısların yapılan GBT sorgusunda otomobil sürücüsünün S.E. ve otomobilde bulunan diğer kişilerin A.Ş. ve S.K. isimli şahıslar olduğu anlaşılmış ve şahıslar gözaltına alınarak gerekli işlemler için Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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