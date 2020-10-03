Bodrum'a yanaşan lüks yat, 580 bin liralık yakıt aldı



Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesine demir atan dünyanın en pahalı motor yatlarından 'Moonlight 2', 580 bin liralık yakıt aldı.

Yunan asıllı İngiliz iş adamı Andreas Levaras'ın 110 milyon Euro'ya yaptırdığı ve 2008 yılında Mumbai'deki otele gerçekleştirilen terör saldırısında, Levaras'ın ölümünün ardından bir charter şirketine satılan 91 metre uzunluğundaki Malta bayraklı 'Moonlight-2' isimli ultra lüks motor yat, sabah Bodrum Gemi Limanına demirledi. İskeleye yanaşan yata, 580 bin lira değerinde yakıt ikmali yapıldı. Lüks yat, sonrasında ilçeden ayrılarak Antalya´nın Kaş ilçesine doğru hareket etti.

Geçen yıl da ilçeye gelen yat, farklı uyruktaki iş insanları tarafından kiralanmıştı. Yatın, dünyanın kira bedeli en yüksek motor yatlarından olduğu belirtildi. Alüminyum üstyapı ve çelik gövdeyle inşa edilen yatta, hareket etkisini azaltan özel dengeleyiciler yer alıyor. Jakuzi, spor salonu ve yüzme havuzu olan yatta, su sporları ekipmanları da bulunuyor.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-10-03 14:46:37



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