Vites mekanizmasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu



Mehmet ÇİL/DATÇA(Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde, vites mekanizmasına gizlenmiş bonzai bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik şube ekipleri, devriye görevi yaptığı sırada şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Bu sırada araçtan yere bir kağıt paket atıldı. Durumu fark eden polis, yaptığı kontrolde, yere atılan pakette 3 gram bonzai ele geçirdi. Aracın içinde arama yapan ekipler, 15 gram bonzaiyi de vites mekanizmasına gizlenmiş halde buldu. Araç sürücüsü S.E. (36) ve beraberindeki A.Ş. (29) ile S.K. (34) gözaltına alındı. Emniyete götürülen 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2020-10-03 15:07:56



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