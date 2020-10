Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Frutti Extra Bursaspor: 75-89

FETHİYE, (DHA)SALON: Fethiye Beşkaza

HAKEMLER: Erşan Kartal (xx), Ahmet Tatlıcı (xx), Özge Şentürk (xx)

LOKMAN HEKİM FETHİYE BELEDİYESPOR: Neal (xxx) 17, Abu (x) 4, Caner (xx) 4, İbrahim (xx) 3, Cook (xxx) 17, Frazier (xxx) 17, Polat (xx) 6, Tufan (x), Sercan (x), Fırat (xx) 7

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Munford (xx) 9, Jones (xxx) 13, Can Maxim (xxx) 8, Kadji (xx) 7, Hamilton (xxx) 13, Birkan (xxx) 17, Ender (xx), Newman (xx) 1, Oğuz (xxxx) 21, Tevfik (xx), Ömer Can (x)

1'İNCİ PERİYOT: 18-18

İLK YARI: 41-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-68

ING Basketbol Süper Ligi 2'nci hafta mücadelesinde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor evinde Frutti Extra Bursaspor'a 89-75 mağlup oldu. Bu sonuçla ev sahibi ekip galibiyetle tanışamazken, Bursa temsilcisi 2'de 2 yaptı. Maçın en skorer ismi Frutti Extra Bursaspor'dan 21 sayıyla Oğuz Savaş oldu.

Maçın ilk periyodu 18-18 eşitlikle sona ererken ikinci çeyrekte dış atışlarla etkili olan Fethiye temsilcisi soyunma odasına 41-36'lık skorla üstün girdi. Üçüncü periyodun başında Jones ve Can Maxim'in üç sayılık basketleriyle 44-43 öne geçen Bursaspor, Birkan Batuk ve Oğuz Savaş'ın da skora katkısıyla son çeyreğe 12 sayı önde girdi: 56-68. Final periyodunda üstünlüğünü koruyan konuk takım maçtan 14 sayı farkla galip ayrıldı: 75-89.DHA-Spor Türkiye-Muğla

