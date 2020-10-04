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Marmaris'te sonbaharda deniz ve havuz keyfi

DHA

Marmaris'te sonbaharda deniz ve havuz keyfi


Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS, (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sonbaharda yaşanan sıcak havada tatilciler ile bölge halkı sahiller ve havuz başlarını doldurdu.  
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Marmaris'te caddelere konumlandırılmış elektronik termometreler 38 dereceyi gösterdi, deniz suyu sıcaklığı ise18 derece olarak ölçüldü. Marmarisliler ve turistler, saat 10.30'dan itibaren etkisini gösteren güneşli ve sıcak havayı fırsat bilerek plajların yolunu tuttu. Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlarda, renkli görüntüler oluştu.
Kimileri şezlonglara uzanıp, kimileri de denizin içine konulan sandalyelerde ekim ayı güneşinde bronzlaşmaya çalıştı. Çocuklarıyla denize girip, yüzen suda çeşitli oyunlar oynayanlar keyifli vakit geçirdi. Heyecan arayanlar ise jet-ski, ringa, banana ve deniz paraşütü gibi su sporları yaparak anın tadını çıkardı. Denize girmeyip, oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkiinde yürüyüş ve spor yapanlar da dikkati çekti. Yürüyüş yapanların zaman zaman durup, eşsiz manzarayı cep telefonları ile görüntüleyip öz çekim yapmaları dikkati çekti. Otel havuz başları plajları aratmayan kalabalıklara sahne oldu. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçe merkezinde hava sıcaklıkları hafta boyunca mevsim normallerin üzerinde seyredeceğini bildirdi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2020-10-04 12:47:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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