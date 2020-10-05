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Marmaris’te ticareti yasak maymunlar ele geçirildi Muğla’nın Marmaris ilçesi ticareti ve yurtdışına çıkışı yasak iki Rhesus maymunu yanlarında taşıyan iki kişiye kara avcılığı kanununa muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı.

İHA

Marmaris’te ticareti yasak maymunlar ele geçirildi Muğla’nın Marmaris ilçesi ticareti ve yurtdışına çıkışı yasak iki Rhesus maymunu yanlarında taşıyan iki kişiye kara avcılığı kanununa muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı.

Marmaris ilçesinde ticareti ve yurt dışına çıkışı yasak iki adet Rhesus cinsi maymun Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Marmaris Armutalan Mahallesinde CITES sözleşmesine göre ticareti yasak 2 adet Rhesus maymunu ile birlikte iki kişi yakalandı. Maymunlara el konulurken, iki kişi hakkında kara avcılığı kanununa muhalefet suçundan haklarında idari para cezası kesildi.
Maymunlar Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edilirken, buradan da Bursa Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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