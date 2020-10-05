Arkadaşlık sitesine üye yapma vaadiyle dolandırıcılığa 6 gözaltı (2)

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ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Bordum ve çevresinde kurdukları arkadaşlık sitesi üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenip, İstanbul'da yakalanan 6 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden U.G., D.E. ve N.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler B.G., B.Ö. ve F.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-10-05 18:51:11



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