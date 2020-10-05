Marmaris'te ticareti yasak Rhesus cinsi maymunlara el konuldu

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Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS,(Muğla),(DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ticareti yasak iki Rhesus maymunu yanlarında taşıyan iki kişiye, kara avcılığı kanununa muhalefet suçundan idari işlem yapıldı. Maymunlar Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri Armutalan Mahallesinde CITES sözleşmesi gereği ticareti yasak olan iki Rhesus maymunu ile birlikte iki kişiyi yakaladı. Ekipler tarafından maymunlara el konulurken, iki kişiye ise kara avcılığı kanununa muhalefet suçundan para cezası kesildi. Ekipler tarafından maymunlar Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken, buradan da Bursa Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezine gönderildi.

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-10-05 20:22:32



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