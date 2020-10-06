Tur otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı Yatağan İnönü Bulvarı üzerinde tur otobüsü ile yolcu minibüsünün karıştığı kazada 5 kişi hafif yaralandı.

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

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YatağanMilas karayolu İnönü Bulvarında meydana gelen kazada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Edinilen bilgiye göre 34 HH 3445 plakalı tur otobüsü seyir halinde iken önünde seyreden 48 S 3320 plakalı servis minibüsünü arkadan çarptı. Çoğunluğu yabancı 44 turistin bulunduğu tur otobüsü içinde bulunan 2 yolcu, minibüste ise şoför dahil 3 kişi yaralandı.

Yaralılar Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından 112 ambulanslarına taşındı.

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