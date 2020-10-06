Yolcu otobüsünde 2 kilo esrar ele geçirildi; muavin ile 2 kişi gözaltında

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Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yolcu otobüsünde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, gizli bölmelere yerleştirilen 2 kilo 912 gram kubar esrar ele geçirildi. Aralarında muavinin de olduğu 3 kişi, gözaltına alındı.

MarmarisMuğla yolunun 21'inci kilometresindeki Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'nda ihbarı değerlendiren ekipler, Siirt'ten gelen yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda; otobüste gizli bölmelere kokmaması için baharatlanıp, 5 kat alüminyum folyo ile sarılarak, yerleştirilen 2 kilo 912 gram kubar esrar bulundu. Muavin N.T. (30), ekiplere paketlerin Marmaris girişinde teslim alınacağını söyledi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, otobüsü takip etti. İlçe girişine 11 kilometre uzaklıktaki kara yolu kenarında, aracın yanında duran otobüsten inen muavinin paketleri teslim ettiği sırada, 2 kişi yakalandı. Ele geçirilen esrar, imha edilmek üzere Marmaris Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan muavin N.T. ile S.K. ve S.O., sorgulanmak üzere karakola götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-10-06 13:29:06



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