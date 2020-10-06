Yunuslar, turist taşıyan teknenin yanında yüzdü

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Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla) (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yunuslar, turistleri taşıyan teknenin yanında yüzdü. Yunusları ilgiyle izleyen turistler bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Turgutreis Mahallesi, Çavuş Adası civarında turist gezdiren teknenin önünde, bugün bir anda yunuslar belirdi. Bir süre teknenin önünde yüzen yunuslar daha sonra gözden kayboldu. Teknenin etrafında yüzen yunusları ilgiyle izleyen turistler o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Teknenin kaptanı Veysi Aydemir (40) denizde seyir halindeyken yunusların kendisine eşlik ettiğini belirtip, "Bodrum'a gelen yerli ve yabancı turistlere teknelerimizle tarihi şehri denizden görme imkanı sağlıyoruz. Bu gezilerimiz sırasında zaman zaman Bodrum açıklarında gördüğümüz yunuslar da teknemize eşlik ederek misafirlerimize unutamayacakları bir görsel şölen sunuyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-10-06 16:36:14



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